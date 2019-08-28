Роспотребнадзор может рекомендовать запретить продажу порядка 900 наименований БАД

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил около 900 наименований биологически активных добавок (БАД), одноименных или похожих до степени смешения с лекарственными препаратами, разрабатывает рекомендации для Евразийской экономической комиссии по изъятию препаратов из оборота. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В результате проводимой в первом полугодии 2019 года ревизии из порядка 20 тыс. наименований БАД, зарегистрированных в России, Роспотребнадзором выявлено 355 наименований, схожих с лекарственными препаратами. Также проведена ревизия более 100 тыс. наименований БАД, зарегистрированных в Евразийском экономическом союзе, в результате чего Роспотребнадзором выявлено 539 наименований БАД, схожих с наименованиями лекарственных препаратов.

Отмечается, что в настоящее время Роспотребнадзор разрабатывает проект рекомендаций коллегии Евразийской экономической комиссии о принятии решения об изъятии соответствующих биологически активных добавок из оборота на территории стран Евразийского экономического союза, а также проект изменений в технический регламент Таможенного союза в целях введения запрета на регистрацию БАД с названиями, одноименными или схожими до степени смешения с наименованиями лекарственных препаратов.

"Работа в данном направлении должна быть завершена к ноябрю 2021 года, но ее промежуточные результаты уже впечатляют. Решение задачи по выводу из обращения БАД, созвучных по названию с лекарственными препаратами, позволит решить и проблему недобросовестного использования производителями БАД наименований лекарственных препаратов, и задачу повышения безопасности граждан при употреблении БАД ", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Максима Дегтярева.