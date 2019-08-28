Аэротакси в Москве смогут летать над руслами рек и ж/д путями

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" и правительство Москвы планируют подписать дополнительное соглашение об организации вертолетных рейсов компании над руслами рек и железными дорогами в черте города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее холдинг "Вертолеты России" и "Яндекс.Такси" подписали на МАКС-2019 соглашение о развитии системы аэротакси. Тестовые полеты аэротакси планируется начать в следующем году в пригороде Москвы и зоне МКАД. В ходе сотрудничества подразумевается совместная разработка целой экосистемы, включающей в себя пилотируемые и беспилотные аппараты, управление воздушным движением в черте города, приложения для смартфона, отмечал генеральный директор ООО "ВР-Технологии" Александр Охонько.

"В частности, у нас планируется подписание отдельного соглашения с правительством Москвы. Оно откроет небо над городом по маршрутным линиям - над руслами рек и железнодорожными путями. В области ограничений нет", - сказали в пресс-службе "Яндекс.Такси".

В пресс-службе компании ТАСС также сообщили, что первые в России регулярные вертолетные рейсы после запуска будут доступны к заказу через приложение на смартфоне. При этом в перспективе в приложении "Яндекс.Такси" появится дополнительная опция - на определенных отрезках пути можно будет вместо автомобиля воспользоваться вертолетом, совершающим регулярные рейсы.

Партнерами "Яндекс.Такси" в создании первых городских воздушных маршрутов в России станут разработчик вертолетной техники "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") и фирма "НИТА" - поставщик технических решений в области организации воздушного движения.