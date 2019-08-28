Производство стеклопластиковых труб для промышленности открыли в Нижегородской области

ТАСС, 28 августа. Производство высоконагруженных стеклопластиковых труб для предприятий промышленности и ЖКХ открыли в среду на базе производственного объединения "Пластик" в городе Дзержинске Нижегородской области. Инвестиции в производство составили около 500 млн рублей, сообщил на открытии цеха глава региона Глеб Никитин.

"Это один из двух приоритетных проектов композитного кластера, инвестиции в него составили около 500 млн рублей, поддержка Минпромторга РФ [в виде субсидии] - 152 млн рублей. На предприятии создано дополнительно более 100 рабочих мест. Высоконагруженные стеклопластиковые трубы, которые здесь будут выпускать, востребованы не только на российском, но и на зарубежном рынке. Высокий спрос на изделия этой категории объясняется их широким спектром применения - как в промышленном, так и жилищно-коммунальном строительстве", - отметил Никитин.

Как уточнили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области, цех будет производить в год до 15 км высокопрочных армированных труб большого диаметра. Его продукция предназначена для магистральных трубопроводов, наружных канализационных, тепловых сетей, систем водоснабжения, трубопроводов по транспортировке нефтепродуктов, технической воды, агрессивных растворов химических соединений.

Глава региона добавил, что на предприятии планируется реализовать еще один крупный инвестпроект стоимостью более 1,5 млрд рублей. Он предполагает создание автоматизированного производства полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов. Правительство региона оказало поддержку предприятию в получении льготного займа российского Фонда развития промышленности в размере 500 млн рублей.

Предприятие "Пластик" основано в 1965 году, специализируется на производстве полимерных упаковочных материалов и изделий различного назначения.