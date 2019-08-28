Минэкономразвития повысило прогноз добычи газа и нефти в России в 2019 году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития повысило базовый прогноз объема добычи газа и нефти в 2019 году. Об этом говорится в материалах к прогнозу социально-экономического развития РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, с документом ознакомился ТАСС.

Прогноз по газу повышен до 739,1 млрд куб. м с 715,2 млрд куб. м (апрельская оценка). Повышены оценки по добыче газа и на период до 2025 года. Так, прогноз на 2020 год увеличен с 727 млрд до 748,6 млрд куб. м, прогноз на 2021 год повышен до 763,6 млрд куб. м, на 2022 год - до 777,6 млрд куб. м, на 2023 год - до 795,6 млрд куб. м, на 2024 год - до 820,6 млрд куб. м.

Пересмотрены в сторону повышения и прогнозы по экспорту газа. Новая оценка на 2019 год - 217,4 млрд куб. м (прежняя - 209,9 млрд куб. м), на 2020 год - 223,6 млрд куб. м, на 2021 год - 237 млрд куб. м, на 2022 год - 235,4 млрд куб. м, на 2023 год - 240,4 млрд куб. м, на 2024 год - 250,4 млрд куб. м.

Минэкономразвития также скорректировало прогноз по цене экспорта газа в дальнее зарубежье. Так, на 2019 год она понижена с $249,8 за тыс. куб. м до $207 за тыс. куб. м, на 2020 год прогноз по цене снижается до $199 за тыс. куб. м, на 2021 год - до $198,3 за тыс. куб. м, на 2022 год - до $191,8 за тыс. куб. м, на 2023 год - до $189,2 за тыс. куб. м, на 2024 год - до $185,7 за тыс. куб. м.

Прогноз по экспорту СПГ на 2019 год повышен по сравнению с апрельской оценкой - до 28,7 млн тонн против 24,6 млн тонн. Новая оценка МЭР на 2020 год - 29,7 млн тонн, на 2021 год - 30,3 млн тонн, на 2022 год - 29,9 млн тонн, на 2023 год - 37,8 млн тонн, на 2024 год - 47,9 млн тонн.

Энергетическая стратегия РФ до 2035 года предполагает рост добычи газа в России к 2020 году на 3-17%, к 2035 году добыча вырастет на 29-39% - до 821-885 млрд куб. м.

Прогноз по добыче нефти

Базовый прогноз объема добычи нефти в России в 2019 году повышен до 561 млн тонн против апрельской оценки в 558 млн тонн.

Оценки добычи на период до 2025 года также пересмотрены: на 2020-2021 годы - до 564 млн тонн, на 2022 год - до 562 млн тонн, на 2023-2024 годы - 560 млн тонн.

Что касается экспорта нефти, то прогноз на 2019 год повышен с 260,7 млн тонн до 265,6 млн тонн, на 2020-2021 годы - до 270,2 млн тонн, на 2022-2023 годы - до 266,2 млн тонн, на 2024 год - до 269,2 млн тонн.