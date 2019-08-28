Мантуров заявил, что "Вертолеты России" разработают тяжелый гражданский вертолет для Китая

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" займется разработкой тяжелого вертолета только для китайского рынка. Об этом сообщил в среду глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-24".

"Сугубо для китайского рынка нашей компанией "Вертолеты России" будет разрабатываться тяжелый гражданский вертолет", - сказал он.

По словам министра, проходящий в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 нацелен на придачу дополнительного импульса именно таким проектам. "Мы рассматриваем данное мероприятие как одно из дополнений к тому, чтобы придать импульс в ускорении тех проектов, которые у нас сегодня находятся в совместной разработке", - пояснил Мантуров. В частности, помимо разработки тяжелого вертолета он также упомянул проект широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, над которым работают авиастроительные индустрии России и Китая в лице компаний ПАО "ОАК" и COMAC.

МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.

Тяжелый вертолет AHL

Согласно межправительственному соглашению, подписанному в 2016 году, холдинг "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter совместно разработают перспективный тяжелый вертолет AC332 AHL для организации его серийного производства в КНР и удовлетворения спроса на китайском рынке.

Планируется, что в рамках совместного проекта китайская сторона будет осуществлять организацию программы тяжелого вертолета в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, подготовку и серийное производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ. Российский холдинг в свою очередь предоставит технологии, а также разработает техническое предложение и отдельные системы машины на контрактной основе. Межправительственное соглашение о совместной разработке этого вертолета было утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в феврале 2017 года.

Максимальная взлетная масса вертолета составит 38,2 тонны, практический потолок - 5,7 тыс. м. Дальность полета будет достигать 630 км, максимальная скорость - 300 км/ч. Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри фюзеляжа составит 10 тонн, а при его размещении на внешней подвеске - до 15 тонн.