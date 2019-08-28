Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года. Об этом говорится в материалах министерства, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Министерство в понедельник представило уточненный макропрогноз, в котором ухудшило ряд показателей, в том числе прогноз по курсу рубля.

Согласно консервативному сценарию, среднегодовой курс рубля составит 65,4 рубля за $1 в 2019 году, 68,7 рубля за $1 в 2020 году, 69,3 рубля за $1 в 2021 году, 69,8 рубля за $1 в 2022 году, 70,1 рубля за $1 в 2023 году, 70,5 рубля за $1 в 2024 году.

Цена нефти при консервативном сценарии, по прогнозу министерства, составит $62,2 за баррель в 2019 году, $42,5 за баррель в 2020 году, $43,3 за баррель в 2021 году, $44,2 за баррель в 2022 году, $45 за баррель в 2023 году, $45,9 за баррель в 2024 году.

В базовом сценарии, который принят за основу прогноза, курс рубля по итогам 2019 года был пересмотрен в сторону понижения - до уровня 65,4 рубля за $1 вместо 65,1 рубля в апрельском прогнозе. В 2020 году курс рубля составит 65,7 рубля за $1 против 64,9 рубля в апрельском прогнозе, в 2021 году - 66,1 рубля за $1 против 65,4 рубля ранее, в 2022 году - 66,5 рубля против 66,2 рубля. Прогноз на 2023 год также изменен до уровня 66,9 рубля за $1 с 67 рублей, в 2024 году - до 67,4 рубля за $1 с 68,6 рубля.

Также в базовом сценарии министерство понизило прогноз по цене нефти по итогам 2019 года до $62,2 за баррель с ранее прогнозировавших $63,4 за баррель. По оценке министерства, в 2020 году цена на нефть снизится до $57 за баррель вместо ранее предполагавшейся цены $59,7 за баррель. Согласно прогнозу министерства, цена на нефть в 2021 году снизится до $56, в 2022 году цена на нефть ожидается на уровне $55, в 2023 году - $54, в 2024 году - $53 за баррель.