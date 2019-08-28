К застройщику "Ленспецстрой" из Ленинградской области подали два иска о банкротстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Два иска с требованием признать банкротом крупного застройщика Ленинградской области - компанию "Ленспецстрой" - поданы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как следует из материалов дел, иски поданы физическими лицами.

Согласно материалам дела, первый иск подали Владимир и Анна Павловы, сумма требований - порядка 1,6 млн рублей. Второй иск подан Сергеем Румынским, сумма требований в них не отражена. Оба иска зарегистрированы судом, но даты рассмотрения дел пока не назначены.

Компания строила в поселке Мурино Всеволожского района жилые дома, однако они не были сданы в срок, и более тысячи дольщиков не получили вовремя свои квартиры. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и задержан гендиректор "Ленспецстроя" Дмитрий Астафьев. Он был помещен в СИЗО, однако позже Астафьева выпустили из следственного изолятора в связи с изменением меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

По иску властей региона ранее арбитраж Петербурга запретил "Ленспецстрою" привлекать новых дольщиков. В начале августа в пресс-службе правительства области сообщали, что власти намерены обратиться в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства с просьбой инициировать процедуру банкротства "Ленспецстроя". Это было связано со строительством ЖК "Ленинградская перспектива", который с 2013 года так и не был завершен. Закончить строительство ЖК предлагалось путем софинансирования из бюджета области и средств Фонда защиты прав дольщиков.

Ранее еще одну крупную строительную компанию - "Норманн", возводившую дома в Петербурге и Ленинградской области, признали банкротом. Против гендиректора компании Владимира Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Он был задержан, затем отпущен под обязательство о явке. Через некоторое время Смирнова вновь задержали и заключили в СИЗО.