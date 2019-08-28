Toyota планирует локализовать подушки безопасности у российских поставщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Автоконцерн Toyota рассматривает возможность локализации подушек безопасности и деталей топливных баков, ведет переговоры с поставщиками. Об этом ТАСС в среду сообщил директор филиала ООО "Тойота Мотор" в Петербурге Масаси Исида.

"Мы рассматриваем, конечно же, какие детали в будущем можем локализовать, конкретных решений пока нет, но в списке рассматриваемых деталей есть, в том числе, подушки безопасности и детали, связанные с топливными баками", - сказал Исида, добавив, что идут переговоры с конкретными поставщиками по локализации.

Специнвестконтракт с Минпромтрогом

Выполнение специального инвестиционного контракта (СПИК), который автоконцерн заключил с Минпромтрогом РФ, рассчитано на 10 лет, сообщил Исида.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин 23 июля сообщал журналистам, что Toyota, завод которой расположен в городе, планирует инвестировать 20 млрд рублей в рамках СПИК. В рамках СПИКа Toyota планирует обновить модельный ряд автомобилей и модернизировать мощности для их производства в Санкт-Петербурге.

"У нас есть обязательства по СПИК, и мы собираемся их выполнять, и, в частности, в них входит смена модели, новое поколение RAV4 и некоторые направления по локализации. В различные сферы деятельности завода мы собираемся вкладывать деньги в течение следующих 10 лет, в частности, в смены поколений моделей", - сказал Масаси Исида.

По его словам, автоконцерн заинтересован в локализации производства российских автокомпонентов, ведет переговоры с поставщиками.

"Мы бы хотели, чтобы у нас было увеличено количество локализованных деталей. Мы уже начинаем работать с конкретными поставщиками, мы будем дальше развивать отношения в этой области", - сказал директор филиала, отвечая на вопрос о потребности в автокомпонентах российского производства.

О заводе

Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, в настоящий момент на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. С ноября 2011 года завод работает в две смены. Производственная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Автомобили поставляются на рынок РФ, а также экспортируются на рынки Казахстана и Белоруссии.