Авиакомпания "Якутия" заказала десять Sukhoi Superjet 100 на МАКС-2019

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" заключила с производителями самолетов соглашения о намерении приобрести десять Sukhoi Superjet 100, пять МС-21. Другой региональный перевозчик "Полярные авиалинии" намерен заказать восемь ИЛ-114-300, сообщил ТАСС постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов по итогам подписания соглашений на МАКС-2019.

"Подписаны соглашения о намерениях по приобретению десяти дополнительных "Суперджетов" для авиакомпании "Якутия". Также мы заявились на покупку МС-21 - первых пяти машин, но здесь у нас большие требования: должна быть увеличена дальность без потери экономической целесообразности. Мы должны летать на этих самолетах от Якутска до Москвы без проблем, и тогда они придут на замену Boeing 737, которые мы сегодня эксплуатируем", - сказал он.

Использовать эти самолеты планируется в авиакомпании "Якутия", которая выполняет перевозки по магистральным маршрутам. Федотов добавил, что в рамках авиасалона также было подписано соглашение о поставках восьми ИЛ-114-300. Эти самолеты должны стать заменой Ан-24 и Ан-26 и использоваться в якутской авиакомпании "Полярные авиалинии", которая специализируется на региональных перевозках. Перевозчик должен получить три самолета в 2023 году, еще пять - до 2026 года.

По словам Федотова, приобретение отечественных самолетов - принципиальная позиция региона. Он пояснил, что стратегии якутских авиакомпаний обсуждались на уровне властей республики после того, как годом ранее, после инцидента с самолетом, выкатившимся за полосу, у авиакомпании "Якутия" были выявлен ряд проблем: крупная задолженность перед лизингодателями, устаревший флот.

"Было принято решение продолжить работу с отечественными летательными аппаратами, и эту линию сделать генеральной. И сейчас мы заявляем наши авиакомпании как базовые для ввода в эксплуатацию новых образцов отечественной авиационной техники. Думаем, что это правильно, и даже считаем это нашим конкурентным преимуществом", - сказал Федотов.

В четверг Якутия планирует заключить на МАКС-2019 соглашение о покупке нового отечественного вертолета "Ансат", который для республики доработали для использования в условиях Крайнего Севера. Кроме того, регион намерен в будущем приобрести самолеты "Байкал" на замену использующимся сейчас Ан-2.

О самолетах

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и Ирландии, крупнейший эксплуатант в России - "Аэрофлот".

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест). В конце мая 2017 года лайнер совершил первый полет.

Турбовинтовой Ил-114-300 предназначен для перевозки до 70 пассажиров или до 7 тонн грузов на региональных маршрутах. Постройка первого опытного образца запланирована на 2019 год, начало серийных поставок - на 2022 год. Этими самолетами планируется замещать импортные суда аналогичного класса и устаревшие отечественные самолеты, производство которых прекращено.