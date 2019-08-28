Тегеран на следующей неделе отправит делегацию во Францию

ТЕГЕРАН, 28 августа. /ТАСС/. Иран на следующей неделе отправит делегацию во Францию для обсуждения экономических вопросов. Об этом в среду заявил руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

"На следующей неделе мы отправим делегацию во Францию", - цитирует Ваези агентство IRNA. По его словам, министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в составе этой группы не будет, "потому что это экономическая делегация".

В воскресенье Зариф прилетел в Биарриц, где с 24 по 26 августа проходил саммит Группы семи (G7). Глава МИД Ирана провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с командой французских переговорщиков, возглавляемой министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом.