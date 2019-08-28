Reuters: Tiffany пожаловалась на убытки из-за протестов в Гонконге

ТАСС, 28 августа. Ювелирная компания Tiffany&Co пожаловалась на снижение доходов на фоне протестов в Гонконге. Об этом в среду сообщило агентство Reuters .

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Как сообщил генеральный директор компании Алессандро Больоло, из-за "низкого спроса со стороны иностранных туристов, давления на обменный курс и продолжающиеся сбои в продажах в Гонконге" доходы Tiffany&Co во втором квартале снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Он отметил, что на фоне беспорядков компании пришлось закрыть базирующиеся в Гонконге магазины на шесть суток.

По словам финансового директора ювелирной сети Марка Эрцега, "если ситуация будет ухудшаться и протесты продолжатся", фактический годовой объем продаж может оказаться ниже прогнозируемого.

Tiffany&Co - одна из крупнейших в мире сетей розничной торговли ювелирными изделиями и товарами класса "люкс". Она была основана в 1837 году. В настоящее время под брендом Tiffany работают около 300 ювелирных магазинов по всему миру. Гонконг - четвертый по величине рынок сбыта компании после США, Японии и материкового Китая.

9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.