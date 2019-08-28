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Счетная палата не нашла мобильных приложений Росстата, на которые выделены миллионы рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Счетная палата не обнаружила мобильного приложения Росстата на площадках App Store и Google Play, хотя работы по его созданию были оплачены ведомством в рамках одного из контрактов по проекту с использованием заемных средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом говорится в отчете контрольного ведомства, опубликованном в четверг.

Проверка использования средств займа МБРР для развития системы госстатистики в 2008-2018 годах проводилась с декабря 2018 года по май 2019 года. Ее результаты были утверждены 21 мая текущего года.

В соответствии с техническими требованиями контракта необходимо было, в частности, обновить дизайн сайта http://gks.ru, внедрить единую систему управления контентом, а также создать мобильное приложение для платформ iOS и Android. Общая стоимость работ составила 64,6 млн рублей.

Тем не менее, как указывают в Счетной палате, на момент проверки дизайн официального интернет-сайта Росстата обновлен не был. Кроме того, не была внедрена обновленная единая система управления контентом, а мобильное приложение также отсутствовало.

Как пояснил ТАСС представитель Росстата, в настоящее время ведомство ведет технический диалог с представителями ОС Android и iOS. "Мы рассчитываем, что в скором времени уже разработанное мобильное приложение, позволяющее получить оперативный доступ к показателям, рассчитываемым службой, будет соответствовать всем требованиям Google и Apple и появится в Google Play и App Store", - выразили уверенность в Росстате.

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