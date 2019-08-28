Власти Аргентины начнут переговоры о перепрофилировании долга перед МВФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины приняло решение начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о перепрофилировании долга. Об этом сообщил в среду министр финансов Эрнан Лакунса.

"Мы предложили МВФ начать диалог, который, безусловно, завершится уже после выборов, о перепрофилировании долга перед этим финансовым институтом. Эта была инициатива оппозиционных сил, и мы посчитали ее разумной", - сказал министр на пресс-конференции.

По его словам, "выплата долга не будет прерываться". "Речь идет о продлении сроков выплат", - добавил он.

Лакунса также сообщил, что правительство продлит сроки выплаты по краткосрочным облигациям для юридических лиц. По словам министра, власти хотят создать условия, при которых следующее правительство вне зависимости от того, кто победит на выборах, могло "начать свою экономическую программу без необходимости немедленно выплачивать долги".

Кроме того, министр подчеркнул, что основной задачей правительства на данный момент остается стабилизация курса национальной валюты и цен.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму stand-by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. К настоящему моменту организация перевела Аргентине $44,1 млрд.

Об экономической ситуации в Аргентине

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. Согласно последним официальным данным, за него проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства Маурисио Макри было отдано 32,08% голосов. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал. Основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 28 октября.