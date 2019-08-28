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МАКС-2019

Летающий образец беспилотника "Орион-2" появится не ранее чем через четыре года

В группе "Кронштадт" рассказали, что это будет аппарат для наблюдения за большими пространствами

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Разработка летного образца беспилотника "Орион-2" ("Сириус") займет как минимум четыре года. Об этом сообщил в среду ТАСС генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков.

"Не менее четырех лет понадобится, чтобы перевести это в летающий образец", - сказал Долженков.

По его словам, это будет "мониторинговый беспилотник для наблюдения за большими пространствами в течение длительного времени в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне". Сейчас работы по нему ведутся в инициативном порядке. В будущем, предположил Долженков, проект может быть интересен в том числе Минприроды, МЧС.

Группа "Кронштадт" разрабатывает комплексы с БЛА большой продолжительности полета, БЛА внеаэродромного базирования, бортовое оборудование БЛА и занимается другими проектами.

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