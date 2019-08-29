Аквапарк за 6 млрд рублей начали строить в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Строительство аквапарка стоимостью 6 млрд рублей началось в Хабаровске, сдать его планируется в 2021 году. Об этом сообщил на церемонии закладки капсулы в основание здания в четверг в Хабаровске технический заказчик компании "Броско" (заказчик, застройщик проекта) Вадим Сухарев.

"Аквапарк площадью в 60 тыс. квадратных метров стоит порядка 6 млрд. Подобного такому аквапарку закрытого типа в городах до 1 млн человек нет. Сдать его планируется в октябре 2021 года", - сказал Сухарев.

Он уточнил, что проект входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов Хабаровского края. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планируется заключить соглашение с банками о кредитовании проекта на сумму около 5 млрд рублей.

В аквапарке планируется сделать ленивую реку, волновой бассейн, кафе, рестораны, детские развлекательные зоны, на крыше разместят отдельный бассейн с пляжной зоной, сказал Сухарев.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.