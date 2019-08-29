В освобожденном Алеппо восстановлено и работает более 16 тыс. предприятий

АЛЕППО /Сирия/, 29 августа. /ТАСС/. Более 16 тыс. промышленных предприятий восстановлено и уже начали работу в освобожденном от террористов сирийском городе Алеппо и его окрестностях. Об этом сообщил журналистам губернатор провинции Алеппо Хусейн Ахмад Дияб.

До войны в регионе находилось около 34 тыс. фабрик и заводов. "К сожалению, во время войны все эти предприятия подвергались обстрелам, разграблению со стороны террористов. И после освобождения Алеппо началось их восстановление. Сейчас более 16 тыс. промышленных предприятий начали работу", - сказал губернатор.

Во время войны Алеппо стал одним из главных центров столкновений правительственных войск с боевиками. Полностью самый населенный город Сирии был освобожден от террористов в 2016 году.

Возвратившиеся к мирной жизни жители Алеппо уже сделали многое для того, чтобы город вновь стал промышленной столицей страны. Восстановленные предприятия работают на самой современной технике. Единственным препятствием для работы сейчас являются только западные санкции.

"Мы смогли возобновить работу в 2016 году, четыре года наше производство простаивало. Как вы видите, сегодня завод работает в полном объеме. Вы знаете, что Сирия сегодня находится под санкциями, поэтому мы не можем поставлять нашу продукцию за границу. Рынок сбыта сегодня - это Сирия. Было непросто начать все заново, но у нас получилось", - рассказал директор фабрики по производству нитей Хасам Дауалиби.

Знаменитая цитадель Алеппо и старый город в целом во время войны стали одной из главных целей боевиков, которые стремились разрушить эти культурные памятники. "Несмотря на это зло, цитадель города устояла. Боевики копали тоннели для подрыва старого города, но этим планам не суждено было сбыться. Сегодня сформирована квалифицированная комиссия, состоящая из историков, реставраторов и благотворителей и занимающаяся восстановлением исторического наследия", - отметил губернатор Алеппо.

Восстановление собора

В самом центре города активно восстанавливается собор святого Илии маронитской католической церкви. Во время войны она практически полностью была разрушена, ее свод обвалился. Сейчас здесь все обставлено строительными лесами, а работы ведутся круглосуточно.

"В Алеппо живут очень трудолюбивые люди. Да, наш храм лежал в руинах, но всем городом жители взялись за его восстановление. Здесь работают и христиане, и мусульмане. Главное, что все мы дружно трудимся и днем, и ночью", - сказал журналистам маронитский архиепископ Алеппо Джозеф Тобджи.