Реконструкцию взлетной полосы аэропорта в Якутске отложили до мая 2021 года

ТАСС, 29 августа. Второй этап работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта в Якутске отложен до мая 2021 года из-за необходимости корректировки проекта и выделение дополнительных средств, сообщается на официальном портале республики.

"Этап работ <...>, который предполагает укорочение ВПП и ограничение полетов для среднемагистральных воздушных судов, по независящим от АО "Аэропорт Якутск" причинам перенесен до мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Такое решение принял Минтранс РФ совместно с администрацией гражданских аэропортов, в собственности которой находится аэродром в Якутске. Оно связано с необходимостью корректировки проектной документации, выделения дополнительных денег из федерального бюджета на строительство соединительного пандуса, который нужен для полетов в осенне-зимний период в условиях ограниченной видимости.

До мая 2021 года рабочая длина ВПП аэропорта "Якутск" останется без изменений - 2248 м. Этого достаточно, чтобы принимать воздушные суда типа Боинг-737, Аэробус-А320, Ту-204, в том числе зимой в условиях ограниченной видимости. "Расписание полетов до этого периода останется без существенных изменений", - обещают власти региона.

Перенесенный на 2021 год этап реконструкции является самым трудоемким. В это время для посадки самолетов будет использоваться участок полосы длиной 1623 м, для взлета - 1725 м. О готовности выполнять полеты в этот период заявила авиакомпания "Якутия", она будет использовать для этого воздушное судно Boeing 737-700. Остается в силе и договоренность с авиакомпанией "Сибирь", которая рассчитывает выполнять пять рейсов в сутки на воздушном судне Embraer-170 LR в Новосибирск. В таком режиме аэропорт Якутска будет работать около пяти месяцев - с мая по октябрь 2021 года.

"После завершения [второго этапа реконструкции] отремонтированная часть полосы будет соединена со "старой" с помощью пандуса, и тогда длина ВПП составит 3400 м, что исключит ограничения по типам воздушных судов и их максимальной коммерческой загрузке и позволит в зимний период в условиях морозных туманов выполнять полеты с использованием системы ILS (инструментального захода на посадку)", - говорится в сообщении.