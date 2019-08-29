Сахалинские депутаты поддержали предложение снизить транспортный налог в регионе на 30%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на первом заседании шестой сессии приняли в первом чтении законопроект о снижении в регионе транспортного налога на 30%.

Законопроект внесен по инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко. Предполагается, что новая льгота будет распространяться на все виды легкового транспорта. В случае принятия законопроекта во втором чтении размер ежегодных платежей за автомобиль мощностью 100-150 лошадиных сил будет снижен с 5285 рублей до 3775, мощностью до 100 лошадиных сил - с 1 тыс. рублей до 700. С 7 тыс. рублей до 5 тыс. сократят налог на транспорт мощностью 200 лошадиных сил.

"Правильно было сказано, что должен соблюдаться принцип справедливости, - прокомментировал журналистам председатель думы Андрей Хапочкин. - Мы живем в островном отдаленном регионе и максимальные ставки по транспортному налогу - это абсолютно неправильно. У нас комфортный областной бюджет и за счет субсидий регионального бюджета мы можем закрывать проблемы муниципалитетов. Высвободившиеся бюджетные средства направлять на уменьшение транспортного налога, снизив бремя на семейный бюджет сахалинцев и курильчан".

По предварительной оценке, доходы областного бюджета в результате снижения ставок уменьшатся в 2019 году на 9,2 млн рублей, в 2020 году - на 170 млн, в 2021 году - 178 млн. Депутаты отметили, что налог передан с областного уровня на местный и зачисляется в дорожные фонды, поэтому дотации муниципальным образованиям будут увеличены на покрытие выпадающих доходов.