Ущерб фермерам от паводка в Хабаровском крае оценивается в 130 млн рублей

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Ущерб, причиненный паводком фермерским хозяйствам Хабаровского края, составил около 130 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По фактическим затратам сумма ущерба составила около 130 млн рублей", - говорится в сообщении.

В крае пострадали 46 сельхозпроизводителей. Речь идет о подтоплении либо переувлажнении угодий на площади в 19,4 тыс. га - это пастбища, пашни и сенокосы. Под водой оказался урожай зерновых и кормовых культур. "Документы для экспертной оценки и возмещения ущерба смогли предоставить 39 сельхозтоваропроизводителей. Среди них - 11 сельхозпредприятий и 28 крестьянско-фермерских хозяйств" - отмечается в сообщении.

Пакет документов на выплаты агрария направят в Министерство сельского хозяйства РФ. Решение об объемах выплат примнет экспертная комиссия. Фермеры смогут возместить прямые затраты, которые понесли при выращивании сельхозкультур. Это приобретение семян, горюче-смазочных материалов, оплата труда, повреждение сельскохозяйственной инфраструктуры, гибель сельскохозяйственных животных и прочее.

Комиссии по оценке ущерба работали в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском районах. Специалисты помогали аграриям края правильно заполнить все необходимые документы, а также зафиксировать масштабы подтоплений.

В Хабаровском крае сохраняется сложная гидрологическая ситуация. В результате прохождения циклона и паводка на реках в зоне паводка, по данным МЧС на четверг, находятся 60 населенных пунктов. Из них в 37 населенных пунктах отмечается подтопление 79 частных жилых домов и 487 приусадебных участков. Также вода сохраняется на 63 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов.