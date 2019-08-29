Более 40 федеральных законов принято для развития Дальнего Востока

ТАСС, 29 августа. Для развития экономики и социальной сферы на Дальнем Востоке принято более 40 федеральных законов и 191 постановление. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью , размещенном в официальном журнале Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Старт нового этапа развития Дальнего Востока состоялся, процесс набирает скорость. Сформирована нормативная база. Принято 42 федеральных закона и 191 постановление правительства РФ - буквально в конце июля президент РФ подписал закон, позволяющий включить в границы ТОР акватории водных объектов. Это расширяет возможности ведения бизнеса на Дальнем Востоке", - сообщил Козлов, отвечая на вопрос об основных достижениях на Дальнем Востоке в экономической и социальной сферах за последние пять лет.

По его словам, во многом благодаря новой нормативной базе темпы роста промышленного производства в макрорегионе сегодня в три раза превышают среднероссийские. На Дальний Восток приходится треть всех прямых иностранных инвестиций, пришедших в Россию за последние годы.

"Сегодня регион в прямом смысле открыт для инвесторов. Граждане 19 стран могут получить визу бесплатно, по упрощенной схеме. С августа 2017 года более 86 тыс. иностранцев посетило дальневосточные территории по электронной визе", - отметил Козлов.

Вопросы и перспективы привлечения инвесторов в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток эксперты обсудят на сессии "Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы" в рамках ВЭФ. В частности, будет обсуждаться вопрос о том, какие меры дополнительно необходимо принять правительству России, чтобы сделать Дальний Восток привлекательным для российского и иностранного инвесторов, и какова в том роль региональных властей. Также тема преференциальных режимов будет обсуждаться на сессии "Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток: настройка преференций".

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.