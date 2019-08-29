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Ледокол "Арктика" будет сдан в эксплуатацию не позже мая 2020 года

Ледокол "Арктика" будет сдан в эксплуатацию не позже мая 2020 г. - Росатом.

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