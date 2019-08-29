Жители России открыли фермы и спортивные клубы на Дальнем Востоке

ТАСС, 29 августа. Граждане России, которые воспользовались программой "Дальневосточный гектар", не только строят себе жилье, но и запускают свой бизнес, реализовывают социально значимые проекты. Истории успеха некоторых предпринимателей опубликовал в официальный журнал Восточного экономического форума (ВЭФ), который в этом году пройдет 4-6 сентября.

С 2016 года, по данным издания, участникам "Дальневосточного гектара" предоставили более 50 тыс. га земли. Для сравнения: это площадь 70 тыс. футбольных полей. За последние три года программой воспользовалось более 76 тыс. граждан. В августе к ней присоединились Забайкалье и Бурятия, и только за первый день было подано 750 заявок.

Из топ-менеджера в фермеры

Михаил Утробин - 31-летний уроженец Хабаровского края бросил работу топ-менеджера в крупной федеральной сети спортивных магазинов и занялся сельским хозяйством. "Три года назад у меня появилась идея построить дом, но потом я понял, что земля должна еще и кормить. На мое решение повлияла статистика: я выяснил, что край обеспечивает себя молочной продукцией максимум процентов на восемь-десять. Так я пришел к сельскому хозяйству. При выборе участка учитывал пять критериев: чтобы недалеко от Хабаровска, чтобы были свет, вода, хорошая дорога и, конечно, красивая природа. Мы с женой сели в машину и стали искать такой гектар", - рассказал он.

На старте проекта ему помогла региональная программа Минсельхоза, министерство выделило 3 млн рублей, на которые он начал проводить дороги, делать мелиорацию, тянуть свет, строить коровник и домики для персонала. Кроме того, государство по специальной программе вернуло часть денег, потраченных на покупку скота.

"К декабрю прошлого года появилось молоко. Со временем мы начали расширять ассортимент, в котором сейчас более 20 позиций: от сливок и творога до мороженого", - уточнил Утробин.

По его словам, для большинства фермеров сбыт продукции является самой значимой проблемой. "Я размещаю рекламу в своем [аккаунте в] "Инстаграме", поэтому основные мои покупатели - местные жители, которые приезжают целыми семьями. Так как я не сотрудничаю с перекупщиками, например, с торговыми точками или крупными сетями, цены на мой товар ниже, чем у других", - добавил фермер.

Верховая езда по "гектару"

Жительница Камчатского края Дарья Позднякова открыла на выделенной ей земле конноспортивный клуб. "Я занимаюсь лошадьми уже более 15 лет. Именно для работы с животными моя семья в 2016 году брала свой первый гектар, сейчас их уже три. На нашей территории мы успели построить загоны для лошадей, беседки для туристов и обустроить места для шашлыка - сделали все, чтобы гости могли проводить на свежем воздухе как можно больше времени и летом, и зимой", - рассказала она.

Клуб не работает как полноценная школа верховой езды, но в их команде есть профессиональный инструктор, который может обучить начинающего наездника азам этого мастерства. "К выбору гектаров мы подходили очень скрупулезно. <…> Все неровности, которые были, мы убирали собственными силами, а недавно смогли подключиться к электросети по льготной цене: вместо нескольких миллионов заплатили всего 50 тыс. рублей. В развитие бизнеса нам пришлось вложить около 4 млн рублей, сейчас же мы сами себя окупаем. Хватает и на кормление лошадей и собак, и на зарплату работникам", - отметила Позднякова.

По ее словам, сейчас клиентуры достаточно, поэтому к сотрудничеству с туристическими фирмами их клуб не стремится. "В наш клуб приезжают гости со всей России, в том числе из Москвы, но основные клиенты - местные. Некоторые приезжают к нам регулярно. У таких гостей уже даже есть любимые лошади", - добавила она.

Социальный проект

Уроженец Южно-Сахалинска Илья Кучеров построил детский спортивный лагерь на острове Кунашир большой курильской гряды. "Всю жизнь я занимался карате. После того как отучился в Москве, переехал жить в Южно-Курильск и стал помогать отцу тренировать детей. Наши воспитанники уже выигрывали соревнования в России, были призерами международных турниров. Я решил принять участие в программе "Дальневосточный гектар", чтобы построить на выделенной земле детский военно-патриотический лагерь", - сказал Кучеров.

Лагерь работает с 2016 года неподалеку от села горячий пляж, рядом с известным на Кунашире источником термальных вод. На двух гектарах уже есть четыре дома и столовая для детей. Этим летом к строениям добавится баня. Дети там уже несколько лет участвуют в сборах и отдыхают.

"Мы строили лагерь своими силами, силами спортсменов и их родителей. Дохода лагерь мне не приносит. Проект исключительно социальный. Я считаю, что развитие и воспитание молодого поколения в духе патриотизма и здорового образа жизни - одна из важнейших задач для всей страны", - отметил Кучеров.

При этом он выразил сожаление, что имеющиеся меры государственной поддержки, рассчитанные на участников программы, направлены на поддержку бизнеса, сельхозпредприятий, но не затрагивают социальную сферу. "Без этой поддержки мы не можем решить многие бытовые вопросы и использовать лагерь для проведения учебно-тренировочных сборов перед национальными и международными чемпионатами не только в летний период", - сказал он.

ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.