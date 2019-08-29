Ипотеку под 5% на Дальнем Востоке смогут ежегодно получать почти 10 тыс. семей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ипотеку с пониженной ставкой в 5% на Дальнем Востоке ежегодно смогут брать почти 10 тыс. семей, у которых родился второй и последующие дети. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью, размещенном в официальном журнале Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Принята пониженная ставка ипотечного кредита для семей, у которых родился второй и последующие дети. Ипотека 5% - только на Дальнем Востоке. Ожидаем, что ежегодно этой помощью смогут воспользоваться 9800 семей. Но мы идем еще дальше - разработали механизм, который позволит дальневосточникам взять ипотеку под 2%!", - сообщил Козлов.

Планируется, что первыми пользователями "дальневосточной ипотеки" станут участники программы "дальневосточный гектар", которые взяли землю под индивидуальное жилищное строительство, и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет. Максимальный размер займа составит 5 млн рублей.

Кроме того, на Дальнем Востоке семьи, где рождается первенец, теперь будут получать единовременные выплаты в размере двукратной величины прожиточного минимума в регионе, а при рождении второго ребенка - региональный материнский капитал в размере 135,9 тыс. рублей. "Рассчитываем, что в этом году единовременные выплаты будут предоставлены при рождении не менее 34 тыс. первенцев. Еще не менее 35 тыс. семей получат материнский капитал за второго ребенка", - отметил министр.

Меры поддержки дальневосточников, в том числе получателей земли по госпрограмме, эксперты обсудят на сессии "Освоение дальневосточных гектаров: новые меры государственной поддержки" в рамках ВЭФ. В частности, на ней будут обсуждаться перспективы освоения участков, привлечение получателей и развитие мер поддержки людей, которым выдали землю.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.