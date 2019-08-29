Лучшие стартапы презентуют на "Территории инноваций" на ВЭФ-2019

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лучшие инновационные стартапы, включенные в проект Business Priority, который призван привлечь внимание частных и государственных инвестфондов и корпораций к высокотехнологичным компаниям, презентуют на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил официальный журнал форума.

Проект создан фондом "Росконгресс" совместно с международным Фондом технологий и инвестиций, Фондом развития цифровой экономики и фондом "РК-инвестиции". Впервые он был запущен в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме, где 13 инновационных компаний привлекли в общей сложности 1,129 млрд рублей. Далее он получил продолжение в июле на Глобальном саммите по производству и индустриализации в Екатеринбурге.

"Эта практика продолжится и на Восточном экономическом форуме. Центром притяжения проектов Business Priority по традиции станет "Территория инноваций", - отмечает издание.

Директор проекта Марианна Скраган рассказала, что задача не ограничивается содействием в привлечении инвестиций. "Мы формируем среду для общения между стартапами и властью, инвестиционными фондами и крупным бизнесом. В итоге проекты со статусом Business Priority получают экспертизу, помощь в решении нормативных вопросов и новых клиентов, ведь многие крупные компании сами являются потенциальными потребителями инновационных разработок", - приводит ее слова издание.

В целом экспертное жюри рассмотрело свыше 200 проектов, отобрав из них 50 наиболее перспективных, которые и получили статус Business Priority.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.