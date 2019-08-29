Козлов: грузопоток СМП вырастет до 80 млн тонн благодаря синхронизации инвестпроектов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сроки строительства ледоколов, грузовых судов и портовой инфраструктуры в Арктике планируется синхронизировать с реализацией инвестиционных проектов, чтобы нарастить грузопоток по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн к 2024 году. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью, размещенном в официальном журнале Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Вместе с "Росатомом" и Минтрансом мы планируем синхронизировать сроки строительства ледоколов, грузовых судов, аварийно-спасательного флота, портовой инфраструктуры со сроками реализации инвестиционных проектов. Ясно, что необходимая инфраструктура должна появиться раньше, чем запустятся новые производства. Только так можно добиться решения задачи, поставленной президентом страны [Владимиром Путиным], - увеличить грузопоток по СМП до 80 млн тонн к 2024 году", - сказал министр.

По его словам, крупнейший инвестор российской Арктики - компания "Новатэк" строит терминалы сжиженного природного газа (СПГ) в этом регионе и создает еще один на Камчатке в бухте Бечевинская. Его расчетный объем перевалки - 21,7 млн тонн СПГ в год, объем инвестиций - 69,7 млрд рублей. "Новатэк" создает свои морские перегрузочные комплексы сжиженного природного газа с расчетом на развитие Северного морского пути - кратчайшего расстояния по морю из Европы в Азию, отметил министр.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.