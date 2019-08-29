{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

Козлов: грузопоток СМП вырастет до 80 млн тонн благодаря синхронизации инвестпроектов

Таких показателей планируется достичь к 2024 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сроки строительства ледоколов, грузовых судов и портовой инфраструктуры в Арктике планируется синхронизировать с реализацией инвестиционных проектов, чтобы нарастить грузопоток по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн к 2024 году. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью, размещенном в официальном журнале Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Вместе с "Росатомом" и Минтрансом мы планируем синхронизировать сроки строительства ледоколов, грузовых судов, аварийно-спасательного флота, портовой инфраструктуры со сроками реализации инвестиционных проектов. Ясно, что необходимая инфраструктура должна появиться раньше, чем запустятся новые производства. Только так можно добиться решения задачи, поставленной президентом страны [Владимиром Путиным], - увеличить грузопоток по СМП до 80 млн тонн к 2024 году", - сказал министр.

По его словам, крупнейший инвестор российской Арктики - компания "Новатэк" строит терминалы сжиженного природного газа (СПГ) в этом регионе и создает еще один на Камчатке в бухте Бечевинская. Его расчетный объем перевалки - 21,7 млн тонн СПГ в год, объем инвестиций - 69,7 млрд рублей. "Новатэк" создает свои морские перегрузочные комплексы сжиженного природного газа с расчетом на развитие Северного морского пути - кратчайшего расстояния по морю из Европы в Азию, отметил министр.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияВЭФ-2019
Служба финомбудсмена может рассмотреть изменение финансирования работы уполномоченного
Глава АНО "СОДФУ" Ольга Крайнова считает, что исходить исключительно из количества обращений при расчете финансирования работы омбудсмена не совсем оправдано
Читать полностью