Объем инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 19,5% за шесть месяцев 2019 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Москве в первом полугодии 2019 года вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 946 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба комплекса экономической политики столицы.

"Москва продемонстрировала хороший рост объема инвестиций в основной капитал по итогам первых шести месяцев: согласно данным Росстата, в столице прирост составил почти 20%, тогда как в целом по России - 0,6%. С 2010 по 2018 годы инвестиции в основной капитал в Москве выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. На данный момент на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем адресной инвестиционной программы Москвы на 2019-2021 годы составляет 1,6 трлн рублей, средства программы будут направлены на реализацию приоритетных проектов в социальной сфере, сфере транспорта, благоустройства, развития новых территорий и др.

Рост объема инвестиций в основной капитал в Москве обусловлен также мерами поддержки, которые оказывают столичные власти бизнесу. Например, предприятия, которым присваиваются статусы технопарка, промышленного комплекса, индустриального парка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов. На сегодняшний день 105 московских компаний имеют право на различные льготы: 49 промкомплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, девять инвестиционных приоритетных проектов, один производитель автотранспортных средств.

"Инвестиционная привлекательность столицы подтверждена международными и российскими рейтингами. В рейтинге Всемирного банка Doing Business 2019 года Россия поднялась на четыре позиции за год и заняла 31-е место. Показатель России здесь на 70% зависит от Москвы. Согласно рейтингу привлекательности европейских городов для прямых иностранных инвестиций, составляемому Financial Times, Москва входит в пятерку лидеров по инвестиционной привлекательности среди крупнейших городов Европы и занимает первое место среди городов Восточной Европы", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Он добавил, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Москва поднялась в текущем году на первое место.