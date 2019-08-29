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ВЭФ-2019

Кожемяко: введенный из-за дождей в Приморье режим ЧС не помешает проведению ВЭФ

По словам главы региона, подготовка к форуму ведется по плану

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Введение режима ЧС в Приморье из-за дождей не помешает проведению Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире телеканала "Россия-1" в четверг.

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"Я думаю, ни на 2 сентября, когда мы будем проводить в большинстве муниципальных образований День знаний, ни на открытие [Восточного экономического] форума это [введение режима ЧС] не повлияет. Планово идет подготовка, думаю, он [форум] пройдет организованно, на высоком уровне, это юбилейный форум", - сказал Кожемяко.

Из-за сильных дождей в Приморском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который распространен на территории 15 муниципальных образований. Наиболее пострадал Владивосток, где подтопило десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, были подтоплены дома и участки в пригороде.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайВЭФ-2019
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