Кожемяко: введенный из-за дождей в Приморье режим ЧС не помешает проведению ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Введение режима ЧС в Приморье из-за дождей не помешает проведению Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире телеканала "Россия-1" в четверг.

"Я думаю, ни на 2 сентября, когда мы будем проводить в большинстве муниципальных образований День знаний, ни на открытие [Восточного экономического] форума это [введение режима ЧС] не повлияет. Планово идет подготовка, думаю, он [форум] пройдет организованно, на высоком уровне, это юбилейный форум", - сказал Кожемяко.

Из-за сильных дождей в Приморском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который распространен на территории 15 муниципальных образований. Наиболее пострадал Владивосток, где подтопило десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, были подтоплены дома и участки в пригороде.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.