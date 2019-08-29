Рост акций "Газпрома" превысил 1,6% после выхода финансовой отчетности

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 1,63%, до 232,21 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:25 мск.

При этом в пике цена акций достигала 232,94 рубля, что на 1,95% выше уровня закрытия торгов среды.

Котировки компании продемонстрировали рост на фоне публикации финансовой отчетности по международным стандартам, согласно которой чистая прибыль "Газпрома" за первое полугодие выросла на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.