{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рост акций "Газпрома" превысил 1,6% после выхода финансовой отчетности

Цена обыкновенных акций компании в пике достигала 232,94 рубля

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 1,63%, до 232,21 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:25 мск.

При этом в пике цена акций достигала 232,94 рубля, что на 1,95% выше уровня закрытия торгов среды.

Котировки компании продемонстрировали рост на фоне публикации финансовой отчетности по международным стандартам, согласно которой чистая прибыль "Газпрома" за первое полугодие выросла на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.

Теги
Россия
Новую железнодорожную ветку к аэропорту Гагарин в Саратове намерены запустить в 2022 году
Стоимость проекта составит около 2,5 млрд рублей
Читать полностью