ЕС досрочно выплатит Франции €1 млрд сельхоздотаций из-за засухи

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Франция добилась от Европейской комиссии (ЕК) досрочной выплаты в связи с засухой €1 млрд из причитающихся ей дотаций в рамках финансирования программы общей сельскохозяйственной политики. Об этом сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Дидье Гийом. Он выступал в эфире новостного телеканала CNEWS.

"В связи с засухой во Франции мы получили согласие ЕК на досрочную выплату дотаций на сельское хозяйство в размере €1 млрд. Выплаты будут осуществлены 16 октября", - сказал министр. Согласно его данным, Брюссель также разрешил Франции осуществить покосы травы на землях, находящихся под паром в 70 департаментах страны. Это решение связано с сильной нехваткой кормов для скота, вызванной продолжающейся с весны засухой в стране.

Министр подчеркнул, что "совершенно очевидно, что происходит потепление климата во Франции, причем в дальнейшем оно будет только усиливаться". "Нынешняя засуха, которая последовала за засухой прошлого года, создает поистине опасную ситуацию. В особо тяжелом положении оказались скотоводческие хозяйства", - подчеркнул Гийом. Он признал, что в связи с продолжающимися трудностями некоторые фермеры намерены полностью и до срока забить весь скот и в дальнейшем более не заниматься его разведением, переключившись на другую сельхоздеятельность.

Гийом сообщил, что в связи с засухой прошлого года государством была выплачена фермерам финансовая помощь в размере €200 млн для компенсации их потерь. "Судя по всему, засуха этого года более сильная и выплаты будут большими по размеру", - сказал он.

Красная тревога

В настоящее время в 87 из 95 департаментов метрополии, то есть почти на всей территории, введены жесткие ограничения на использование воды для полива полей, так как ее подземные запасы и запасы в наземных водохранилищах иссякают. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в центральной части страны. В департаментах, входящих в красную зону, использование воды фермерами сокращено более чем на 50%, либо же им запрещено поливать посевы четыре дня в неделю.

В некоторых департаментах, входящих в красную и желтую зоны засухи гражданам не разрешается поливать свои сады, в городах запрещается полив газонов, не разрешается мыть машины.

В то время как во Франции в целом ожидается рекордный урожай зерновых, в центре страны, в частности в департаменте Овернь, засуха нанесла большой ущерб полям пшеницы. Согласно данным агентства Франс Пресс, снижение урожайности грозит разорением многим фермерам региона.