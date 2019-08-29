Новую железнодорожную ветку к аэропорту Гагарин в Саратове намерены запустить в 2022 году

САРАТОВ, 29 августа. /ТАСС/. Окончание строительства и запуск отдельной железнодорожной ветки к новому саратовскому аэропорту Гагарин намечены на 2022 год, сообщил в четверг ТАСС начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

"Я думаю, что в 2020 году мы проведем все проектные работы, а 2021-2022 годы - это реализация проекта. Для реализации проекта мы ставим себе 2022 год", - сказал Альмеев, уточнив, что строительство предполагает искусственное сужение реки Курдюм, по которой пройдет путь, и строительство мостового перехода.

Строительство выделенной ветки позволит возвести крытую железнодорожную станцию и сделать комфортным переход пассажиров из терминала аэропорта к ней. Сейчас железнодорожная станция находится примерно в 250 м от терминала, и платформа не является крытой.

Как сообщалось ранее, строительство начнется от станции "Липовский" до аэропортового комплекса, длина ветки составит 4,5-5 км. Стоимость проекта - порядка 2,5 млрд рублей.

Аэропорт Гагарин начал работу 20 августа. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.