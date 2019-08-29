"Газпром нефть" планирует использовать VR-технологии при строительстве 80% объектов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует в ближайшие пять-семь лет распространить VR-технологии (виртуальная реальность) строительного контроля на 80% новых объектов, в том числе на ранних стадиях проектирования и для повышения эффективности приемки промышленных объектов в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе компании порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Уже сейчас при строительстве новых крупных производственных проектов "Газпром нефть" использует цифровое проектирование - когда все предлагаемые решение оцифровываются и загружаются в виртуальные модели. В них встраиваются виртуальные туры, выполняется привязка графика строительства и поставки материально-технических ресурсов. В результате инженеры и проектировщики в VR-очках могут осматривать объект и проверить эффективность и целесообразность предлагаемых решений.

Пилотные проекты с дополненной реальностью, в частности, были протестированы на Московском нефтеперерабатывающем заводе: при наведении планшета на оборудование отображается информация о параметрах объекта, дате последнего обслуживания и режиме эксплуатации.

В будущем компания также предполагает перевести две трети своего производственного оборудования на обслуживание с использованием AR-сервисов (дополненная реальность), что снизит трудоемкость технических работ и минимизирует риски ошибок из-за человеческого фактора. Кроме того, согласно плану, AR будет внедряться для оптимизации складских процессов.

Технологии дополненной и виртуальной реальности применяются в "Газпром нефти" и для создания специальных обучающих курсов, рассказали в пресс-службе. Например, "Газпромнефть - смазочные материалы" реализует проект цифровых образовательных программ для дистанционного обучения персонала партнерских и дистрибьюторских компаний. С помощью иммерсивных технологий отрабатываются алгоритмы действий в типовых ситуациях, например, оказание услуг клиентам на станциях техобслуживания G-Energy Service, консультирование и техническая поддержка. За первый год программы дистанционное обучение с помощью VR-технологий прошли свыше 1 тыс. специалистов из России, Германии, Греции, Турции, Венгрии, Испании и других стран.

В настоящее время в "Газпром нефти" инициирован проект развития единой корпоративной платформы для управления VR-контентом, чтобы упростить доступ к нему всех подразделений компании, включая дочерние предприятия. Аналогичный проект планируется запустить в следующем году для контента AR, в котором предполагается реализовать инструменты по удобному созданию интерактивных AR-подсказок и их размещению на объектах.