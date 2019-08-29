"Газпром" начал наполнение газом газопровода "Сила Сибири"

ТАСС, 29 августа. "Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил на первом Нефтегазовом форуме в Якутии глава региона Айсен Николаев.

"Начинаются плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению полости газопровода "Сила Сибири" природным газом. Сегодня начинается заполнение газом газопровода "Сила Сибири". И 1 декабря этот крупнейший в мире трубопроводный проект будет реализован", - сообщил Николаев.

Он добавил, что должна получить развитие система, подходящая к газопроводу. В дальнейшем планируется провести масштабную газификацию региона, в том числе южных его районов. "Есть еще одна задача, которую я поставил перед правительством республики и перед нашими компаниями, - это развитие газовой переработки, в первую очередь для производства газомоторного топлива. Я надеюсь, что уже к 2023 году производство это уже появится, его расширение позволит нам преодолеть зависимость от завоза топлива", - добавил Николаев.

Первый Нефтегазовый форум проходит с участием порядка 200 специалистов нефтегазовой отрасли и представителей органов власти в городе Мирный на западе Якутии.

По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай.