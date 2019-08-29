Структура Росатома изготовила верхнюю часть реактора для АЭС в Бангладеш

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Волгодонский филиал компании АО "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" - дивизион Росатома) изготовил верхний полукорпус реактора для строящейся в Бангладеш АЭС "Руппур". Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"В Волгодонском филиале АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" собрали верхний полукорпус реактора для первого блока АЭС "Руппур" в Бангладеш", - говорится в сообщении.

Как сообщали ТАСС в компании, в 2020 году на первый блок АЭС планируется отгрузить реактор и комплект парогенераторов, в том же году парогенератор для второго блока станции, реактор - в 2021 году.

АЭС "Руппур" общей мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 г. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Пуск первого энергоблока на "Руппуре" запланирован на 2023 год, второго энергоблока - на 2024 год.