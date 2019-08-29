{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Структура Росатома изготовила верхнюю часть реактора для АЭС в Бангладеш

В компании сообщили, что на первый блок АЭС планируют отгрузить реактор и комплект парогенераторов в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Волгодонский филиал компании АО "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" - дивизион Росатома) изготовил верхний полукорпус реактора для строящейся в Бангладеш АЭС "Руппур". Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

На эту тему
История атомных проектов СССР и России за рубежом

"В Волгодонском филиале АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" собрали верхний полукорпус реактора для первого блока АЭС "Руппур" в Бангладеш", - говорится в сообщении.

Как сообщали ТАСС в компании, в 2020 году на первый блок АЭС планируется отгрузить реактор и комплект парогенераторов, в том же году парогенератор для второго блока станции, реактор - в 2021 году.

АЭС "Руппур" общей мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 г. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Пуск первого энергоблока на "Руппуре" запланирован на 2023 год, второго энергоблока - на 2024 год.

Теги
БангладешРоссия
Служба финомбудсмена может рассмотреть изменение финансирования работы уполномоченного
Глава АНО "СОДФУ" Ольга Крайнова считает, что исходить исключительно из количества обращений при расчете финансирования работы омбудсмена не совсем оправдано
Читать полностью