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Служба финомбудсмена может рассмотреть изменение финансирования работы уполномоченного

Глава АНО "СОДФУ" Ольга Крайнова считает, что исходить исключительно из количества обращений при расчете финансирования работы омбудсмена не совсем оправдано

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного (АНО "СОДФУ") может в конце года выйти с предложениями об изменении принципа финансирования работы уполномоченного, для этого потребуются изменения в закон. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава АНО "СОДФУ" Ольга Крайнова. По ее мнению, исходить только из количества обращений при расчете финансирования работы омбудсмена не совсем оправдано.

Институт финомбудсмена заработал с 1 июня, на первом этапе он разбирает споры потребителей с автостраховщиками (по каско, ОСАГО и добровольному автострахованию ответственности). С 1 июня до подачи иска на страховщика в суд граждане обязаны обратиться к финомбудсмену. Служба финомбудсмена работает за счет единовременного взноса ЦБ (учредитель АНО "СОДФУ") - 3 млрд рублей, а в дальнейшем - за счет взносов финорганизаций за каждую жалобу потребителя. Финорганизации платят взносы в зависимости от исхода каждого обращения - от нуля, если омбудсмен откажет потребителю в жалобе, до 45 тыс. рублей для страховых компаний, если уполномоченный признает требования клиента обоснованными.

"Способ расчета ставки, утвержденный нашим законом, в международной практике встречается редко. Как правило, в развитых странах применяется смешанный тип формирования фонда финансирования деятельности уполномоченного: одна часть - это ежегодные взносы рынка (величина такого взноса зависит от размера компании и ее прибыли), и вторая часть - это плата за рассмотрение каждого обращения. Некоторые страны идут по пути только ежегодного взноса, когда прогнозировать количество обращений невозможно и нужно покрыть расходную часть. Сейчас я бы больше говорила о комплексном подходе по пересмотру принципов расчета ставки. Исходить только из количества обращений, наверное, не совсем оправдано", - сказала Крайнова. "Если анализ нашей практики покажет целесообразность изменения принципов расчета ставки, то мы в конце года выйдем на совет службы с такими предложениями. Для этого потребуются изменения в закон", - отметила она.

Крайнова привела в пример Великобританию, где действует смешанный тип финансирования деятельности финомбудсмена. "Практика их деятельности показала, этот подход очень сбалансированный: чуть больше половины фонда финансирования составляют ежегодные взносы, остальное - плата за рассмотрение обращений, которая вдвое выше нашей и составляет 62 тыс. рублей", - сказала она.

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