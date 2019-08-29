Служба финомбудсмена может рассмотреть изменение финансирования работы уполномоченного

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного (АНО "СОДФУ") может в конце года выйти с предложениями об изменении принципа финансирования работы уполномоченного, для этого потребуются изменения в закон. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава АНО "СОДФУ" Ольга Крайнова. По ее мнению, исходить только из количества обращений при расчете финансирования работы омбудсмена не совсем оправдано.

Институт финомбудсмена заработал с 1 июня, на первом этапе он разбирает споры потребителей с автостраховщиками (по каско, ОСАГО и добровольному автострахованию ответственности). С 1 июня до подачи иска на страховщика в суд граждане обязаны обратиться к финомбудсмену. Служба финомбудсмена работает за счет единовременного взноса ЦБ (учредитель АНО "СОДФУ") - 3 млрд рублей, а в дальнейшем - за счет взносов финорганизаций за каждую жалобу потребителя. Финорганизации платят взносы в зависимости от исхода каждого обращения - от нуля, если омбудсмен откажет потребителю в жалобе, до 45 тыс. рублей для страховых компаний, если уполномоченный признает требования клиента обоснованными.

"Способ расчета ставки, утвержденный нашим законом, в международной практике встречается редко. Как правило, в развитых странах применяется смешанный тип формирования фонда финансирования деятельности уполномоченного: одна часть - это ежегодные взносы рынка (величина такого взноса зависит от размера компании и ее прибыли), и вторая часть - это плата за рассмотрение каждого обращения. Некоторые страны идут по пути только ежегодного взноса, когда прогнозировать количество обращений невозможно и нужно покрыть расходную часть. Сейчас я бы больше говорила о комплексном подходе по пересмотру принципов расчета ставки. Исходить только из количества обращений, наверное, не совсем оправдано", - сказала Крайнова. "Если анализ нашей практики покажет целесообразность изменения принципов расчета ставки, то мы в конце года выйдем на совет службы с такими предложениями. Для этого потребуются изменения в закон", - отметила она.

Крайнова привела в пример Великобританию, где действует смешанный тип финансирования деятельности финомбудсмена. "Практика их деятельности показала, этот подход очень сбалансированный: чуть больше половины фонда финансирования составляют ежегодные взносы, остальное - плата за рассмотрение обращений, которая вдвое выше нашей и составляет 62 тыс. рублей", - сказала она.