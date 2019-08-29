Служба финомбудсмена может изменить тарифы для страховщиков

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ставки взносов для страховых компаний за рассмотрение жалоб финансовым уполномоченным могут быть изменены, соответствующие предложения Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного (АНО "СОДФУ") может вынести в конце года. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава АНО "СОДФУ" Ольга Крайнова.

"В конце года мы выйдем на совет службы финансового уполномоченного с анализом прогнозов, которые делали при формировании ставки. С учетом статистики мы оценим, реализовались ли те предпосылки, которые закладывались в тариф, либо они требуют корректировки. Если увидим необходимость в корректировке размера ставок, то предложим этот вопрос совету службы", - сказала Крайнова. Она не уточнила, в большую или меньшую сторону могут быть скорректированы тарифы.

"Если я скажу, что ставка будет уменьшаться, то боюсь сильно ошибиться. А чтобы утверждать, что она возрастет, должно пройти больше времени. Сегодня для каких-либо анализов объем статистики нерелевантный, поскольку решения по делам были приняты в основном в течение одного месяца", - сказала она.

Институт финомбудсмена заработал с 1 июня, на первом этапе он разбирает споры потребителей с автостраховщиками (по каско, ОСАГО и добровольному автострахованию ответственности). С 1 июня до подачи иска на страховщика в суд граждане обязаны обратиться к финомбудсмену. Служба финомбудсмена работает за счет единовременного взноса ЦБ (учредитель АНО "СОДФУ") - 3 млрд рублей, а в дальнейшем- за счет взносов финорганизаций за каждую жалобу потребителя. Финорганизации платят взносы в зависимости от исхода каждого обращения - от нуля, если омбудсмен откажет потребителю в жалобе, до 45 тыс. рублей для страховых компаний, если уполномоченный признает требования клиента обоснованными.

С 28 ноября обязательный досудебный порядок распространится на остальные виды страхования: с 1 января 2020 года - на споры с МФО, с 2021 года - на все финорганизации, включая банки.