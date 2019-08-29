Пекин поддерживает контакты с Вашингтоном в преддверии роста пошлин на китайские товары

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Делегации по торгово-экономическим переговорам Китая и США поддерживают друг с другом постоянные контакты в преддверии повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Вечером 13 августа вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ответ на запрос американской стороны принял участие в телефонной беседе с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов Соединенных Штатов Стивеном Мнучиным. Стороны договорились, что в ближайшие две недели вновь свяжутся друг с другом. Рабочие группы продолжают поддерживать друг с другом постоянные контакты - как только поступит информация, мы вас проинформируем", - отметил он.

По словам представителя, США могут "серьезно ущемить собственные интересы и навредить всему миру". "Мы против пошлин, которые следует рассматривать как вызов китайской экономике. Однако в итоге Китай способен взять ситуацию под контроль и обеспечить себе стабильное развитие", - выразил уверенность Гао Фэн.

В среду американская администрация подтвердила, что с 1 сентября повышает таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых Китаем в Соединенные Штаты.

1 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что с начала следующего месяца введет дополнительные пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Такое решение, по словам американского лидера, было принято, так как Пекин не выполнил обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из Соединенных Штатов и объявил, что Пекин "применит в отношении Вашингтона симметричные меры".