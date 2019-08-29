Власти Крыма попросят у правительства 40 млрд рублей на полную газификацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Крыма попросят правительство РФ выделить 40 млрд рублей на полную газификацию республики, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"В сентябре в правительстве РФ пройдет рабочее совещание по достижению 100-процентного показателя по газификации в Республике Крым, на это потребуется около 40 млрд рублей", - сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, он сказал, что власти региона будут обращаться в кабмин, чтобы эти средства были выделены. "Мы будем обращаться за выделением этих средств", - отметил Аксенов.

Согласно госпрограмме "Газификация населенных пунктов Республики Крым", утвержденной правительством региона в 2016 году, до конца 2022 года планируется построить 149 км магистральных газопроводов, три новых газораспределительных станции (плюс реконструкция 15 существующих), а также 572,2 тыс. км межпоселковых газопроводов, три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

На финансирование программы предполагается направить порядка 20,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 4,3 млрд рублей, из регионального - 4,2 млрд рублей, свыше 12 млрд рублей - средства внебюджетных источников (из которых 8,4 млрд рублей - это средства ГУП "Черноморнефтегаз" на развитие газотранспортной системы).

По данным министерства экономического развития региона, сейчас Крым газифицирован на 73,4%. В 2013 году, когда республика находилась в составе Украины, уровень газификации составлял 67%.