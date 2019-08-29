"Единая Россия" выступила против онлайн-продажи спиртосодержащих лекарств

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о дистанционной продаже лекарств, разрешающие доставку купленных через интернет медикаментов любыми курьерскими службами, но при этом ограничивающие онлайн-продажу спиртосодержащих лекарств. Об этом в четверг сообщила первый замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

"По итогам многочисленных обсуждений с экспертным сообществом в партии пришли к выводу, что транспортировкой купленных в интернете лекарств могут заниматься любые курьерские службы. Что касается ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата, то ее предлагается возложить на аптечную организацию, осуществляющую онлайн-продажу", - пояснила Баталина, слова которой приводит пресс-служба партии.

Она отметила, что предлагаемые "Единой Россией" поправки допускают к розничной интернет-продаже лекарственных препаратов организации оптового звена. "В партии считают, что будет логичным предоставить оптовым компаниям, торгующим лекарствами, возможность заниматься и их розничной продажей через интернет. Разумеется, они должны соблюдать абсолютно все требования, которые в настоящее время предъявляются к розничным аптекам", - пояснила депутат.

При этом в "Единой России" выступили против реализации через интернет спиртосодержащих лекарств. "По вопросу удаленной торговли препаратами, содержащими этиловый спирт, позиция "Единой России" однозначна: такие лекарства не должны реализовываться через интернет. В противном случае мы можем получить ситуацию, когда фактически будет осуществляться продажа алкоголя с доставкой на дом", - подчеркнула Баталина.

Онлайн-продажа по всей стране

Единороссы также поддерживают распространение практики дистанционной торговли лекарствами на все 85 регионов страны. "Первоначальная редакция документа предусматривает, что интернет-продажа лекарств будет осуществляться только в трех городах федерального значения, - напомнила Баталина. - В "Единой России" считают, что ограничение зоны действия закона ставит в неравные условия жителей этих городов и население других субъектов РФ". В "Единой России" допускают, что Москва, Санкт-Петербург и Севастополь могли бы стать пилотными регионами с тем, чтобы примерно через год эта практика распространилась и на остальные субъекты РФ.

В пресс-службе партии отдельно подчеркнули, что разработке поправок в законопроект об онлайн-продаже лекарств предшествовала серия дискуссий в регионах в рамках работы партпроекта "Здоровое будущее". "Представители профессионального сообщества и фармацевтической отрасли, профильных ведомств, парламентарии различных уровней, общественные организации представили свои предложения, которые были обобщены и оформлены в виде поправок", - пояснили там.

Законопроект находится на рассмотрении Госдумы с октября 2017 года. В первом чтении он был принят в декабре того же года. Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, теперь обсуждается новый срок - с 1 января 2020 года. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие данного законопроекта.