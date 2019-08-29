"Газпром" с 1 октября повысит зарплаты рабочим на 15%

ТАСС, 29 августа. "Газпром" с 1 октября повысит тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах "Газпрома" на 15%, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер в Санкт-Петербурге на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"За производственными и финансовыми успехами, конечно же, стоят люди, которые их обеспечивают. Принято решение с 1 октября этого года на 15% повысить тарифные ставки рабочих, оплачиваемых на основе Единой тарифной сетки в дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО "Газпром", - сказал он.

Миллер напомнил, что в этом году "Газпром" выплатил акционерам рекордно высокие дивиденды за всю историю компании - 16,62 рубля на акцию. "Сейчас мы разрабатываем новую дивидендную политику - планируем в перспективе выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО. Мы видим, что инвесторы положительно оценивают наши действия. Капитализация "Газпрома" составляет более $80 млрд. Это в 1,5 раза больше, чем полгода назад. "Газпром" сегодня - лидер российского фондового рынка", - добавил он.

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года выросла на 32,6%, до 836,5 млрд рублей.