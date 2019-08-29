"Яндекс.Такси" запустила услугу по доставке небольших посылок

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" запустила в своем приложении функцию доставки небольших посылок весом до 20 кг, услугу будут оказывать только проверенные водители с рейтингом не менее 4,8 балла из 5. Как отмечается в сообщении компании, услуга уже доступна в Москве, а позже появится в других городах, где работает сервис.

Так, пользователи, указав номер телефона адресата, смогут отправлять с помощью "Яндекс.Такси" посылки, которые не превышают массу в 20 кг, могут поместиться в салон автомобиля и не испортят его. "Услуга "Доставка" также не рассчитана на перевозку животных без сопровождения. Для путешествий с домашними питомцами у нас есть отдельная опция, которую можно выбрать при заказе поездки", - рассказали в компании.

Например, объясняют в компании, с водителем можно передать чемодан, цветы, документы, пакет с вещами. После указания номера телефона получателя, он получает СМС со ссылкой на сайт, где за движением автомобиля по маршруту можно будет следить, при этом ссылка работает, даже если у получателя не установлено приложение "Яндекс.Такси".

Стоимость услуги составляет 249 рублей, куда входят первые шесть минут и 2 км поездки. При этом, отмечается в сообщении, услугу оказывают водители с большим стажем работы с "Яндекс.Такси", которые также проходят специальный курс, где им рассказывают, как работает услуга и что делать в сложных ситуациях.