Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки администрирования имущественных налогов за 2016-2017 годы, опубликованном на сайте контрольного органа.

Счетная палата проверила администрирование имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.

"Проверка показала, что доля поступлений имущественных налогов с физических лиц в Смоленской и Ивановской областях, а также в целом по Российской Федерации в проверяемом периоде остается незначительной. При этом задолженность по уплате этих налогов за 2016-2017 годы выросла. Значительные суммы задолженности по имущественным налогам с физических лиц признаются налоговыми органами безнадежными к взысканию, с последующим списанием", - говорится в отчете.

В частности, как отмечает Счетная палата, консолидированные бюджеты субъектов Федерации недополучают денежные средства в виде транспортного налога.

Начисление транспортного налога требует корректировки

Начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом необходимо усовершенствовать, пишет в отчете Счетная палата.

"В настоящее время повышающий коэффициент применяется в отношении легковых автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей. Минпромторг России ежегодно размещает на официальном сайте соответствующие перечни дорогостоящих автомобилей. При этом они не всегда содержат полную информацию, так как значительное количество дорогостоящих легковых транспортных средств в них не учтено", - говорится в документе.

Например, как отмечает контрольный орган, легковые транспортные средства Tesla Motors Model S, Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L, Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC, Mercedes-AMG GLE 63, Jeep Grand Cherokee SRT8, BMW X6M50D, Porsche Cayman GТ4 в отдельных периодах или в ряде периодов в перечнях отсутствуют. В этой связи при исчислении транспортного налога налоговыми органами к ним не применялся повышающий коэффициент.

Контрольный орган предлагает правительству поручить министерствам и ведомствам "рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части корректировки параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов к легковым автотранспортным средствам в зависимости от их мощности и иных неотъемлемых характеристик, а не от стоимости автотранспортных средств".

Задолженность по имущественным налогам растет

По данным Счетной палаты, предпринимаемые в рамках законодательства налоговыми органами меры взыскания задолженности по имущественным налогам с физических лиц недостаточно эффективны. На это указывает рост такой задолженности за 20162017 годы по России с 167 млрд 875 млн рублей до 237 млрд 21 млн рублей.

Кроме того, как отмечает Счетная палата, к потерям консолидированных бюджетов приводит отсутствие полной и корректной информации о числе объектов недвижимости и их кадастровой стоимости. Так, в территориальных налоговых органах Иваново и Смоленска отсутствуют сведения о более чем 6,7 тыс. земельных участков и около 4 тыс. объектов капитального строительства. В базе данных налоговых органов есть объекты недвижимости, у которых отсутствует кадастровая стоимость, или же она указана в размере от 1 до 100 рублей.

"Контроль за поступлением достоверных сведений обеспечен налоговыми органами не в полной мере. Из-за необходимости выверки в "ручном режиме" некорректных данных нагрузка на малочисленный инспекторский состав растет", - говорится в документе.