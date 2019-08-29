Польша будет продавать Украине регазифицированный СПГ из США

ВАРШАВА, 29 августа. /ТАСС/. Польша будет продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который республика закупает у США. Об этом сообщила в четверг польская энергетическая компания PGNIG.

Как информировали в польской компании, первая такая договоренность уже достигнута. "PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (Энергетическая компания Украины)", - указано в распространенном на сайте компании сообщении.

В ноябре 2019 года танкер из США прибудет на терминал в Свиноуйсьце, после чего СПГ будет регазифицирован и передан по польской системе передачи газа на Украину через пункт в Германовице.

В будущем польская сторона намерена наладить поставки СПГ разным потребителям. "У нас есть возможность закупать СПГ на конкурентных условиях у надежных поставщиков со всего мира. У нас также есть мощности на терминале в Свиноуйсьце (мы ожидаем 39 поставок в следующем году) и доступные мощности в системе газопроводов в Польше и на ее границах", - указал глава правления PGNiG Петр Возняк.

По его словам, "в настоящее время единственным ограничением в развитии экспорта газа на Украину в еще большем масштабе является пропускная способность газопроводов в Польше в направлении Силезия - Подкарпатское воеводство". "Мы ожидаем, что пропускная способность этих газопроводов будет расширена не позднее 2021 года", - добавил Возняк.

Существующий в Польше газопорт в Свиноуйсьце позволяет стране получать СПГ морским путем, купленный в любой точке мира. Эксплуатация терминала началась в конце 2015 года. Пока на постоянной основе республика в небольших объемах приобретает СПГ у Катара и США. За время работы газопорт принял почти 70 танкеров с СПГ. До конца 2021 года планируется увеличить возможности регазификации на терминале с 5 млрд до 7,5 млрд кубометров в год.