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Медведев: доля государства в экономике остается высокой, а малого бизнеса недостаточной

Премьер-министр отметил, что государственный ресурс "используется подчас с избытком"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Доля государства в российской экономике остается высокой, а малый и средний бизнес развит недостаточно. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривается доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в РФ.

"Сохраняются… тенденции по государственному ресурсу, который используется подчас с избытком. Доля государства в экономике остается высокой, об этом неоднократно все аналитики говорили и коллеги, которые отвечают за эти вопросы", - сказал глава правительства.

Еще одним вызовом он назвал "слабый уровень развития малого и среднего предпринимательства". Медведев в связи с этим напомнил о специальном национальном проекте по МСП.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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