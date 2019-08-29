Медведев ожидает скорое принятие закона о запрете создания ГУПов на конкурентных рынках

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что Госдума в осеннюю сессию примет закон о запрете создания унитарных предприятий на конкурентных рынках. Об этом он заявил в четверг на заседании правительства, где рассматривается доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в РФ.

"Сейчас рассматривается законопроект о запрете создания унитарных предприятий на конкурентных рынках. Исхожу из того, что в осеннюю сессию этот документ будет принят", - сказал Медведев. Он добавил, что "готовятся и другие решения" в этой сфере.

Госдума 11 декабря прошлого года приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий. Законопроект подготовлен Федеральной антимонопольной службой и внесен в Госдуму правительством. Согласно документу, к 1 января 2021 года государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу соответствующих норм и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы.

На 1 января 2018 года в России насчитывалось более 18,6 тыс. унитарных предприятий, что на 39% больше, чем на 1 января 2013 года, свидетельствуют данные ФАС.