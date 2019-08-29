Первые плацкарты и купе с душем и розетками появятся на российских ж/д дорогах осенью

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" в октябре передаст Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД) первые плацкартные вагоны нового поколения с душем и микроволновками, в ноябре будут сформированы три поезда из плацкартных, купейных и штабных вагонов. Об этом в кулуарах железнодорожного салона PRO//Движение.ЭКСПО сообщил журналистам заместитель генерального директора ТМХ Александр Лошманов.

"Первые купейные вагоны [передадим ФПК] в сентябре, плацкартные - в октябре и штабные в ноябре... Три первых поезда будут сформированы в ноябре", - сказал он.

ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в ТМХ) подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Ранее ФПК презентовала купейные вагоны нового поколения производства ТМХ. Подвижной состав отличается повышенной комфортностью, оборудован кондиционерами, душевыми кабинами, микроволновками, дополнительными розетками USB и интернетом Wi-Fi.