ТМХ планирует разработать низкопольные электрички для регионов РФ к 2021 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" планирует разработать низкопольные электрички для регионов России к 2021 году. Об этом в кулуарах железнодорожного салона PRO//Движение.ЭКСПО сообщил журналистам заместитель генерального директора ТМХ Александр Лошманов.

"В настоящее время сформированы технические требования для малосоставного электропоезда. Впервые в России мы планируем создать полностью низкопольный проект, потому что все, что за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, в основном эксплуатируется на низких платформах. <...> Планируем мы срок завершения до 2021 года", - сказал топ-менеджер.

По словам Лошманова, в составе электропоезда будет от двух вагонов, он подойдет для использования на малодеятельных линиях. ТМХ ведет переговоры с потенциальными заказчиками - ими могут стать РЖД и пригородные компании. Подвижной состав можно будет использовать и в качестве городских электричек.

"Сегодня мы видим, что многие города - не Москва - также имеют свои проекты "городская электричка". Мы надеемся, что порядка 50-100 вагонов в год будет востребовано", - заключил Лошманов.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта.