Проект постановления о рибейтах внесут в правительство в первой декаде сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) России внесет проект постановления о выделении из бюджета РФ средств на международные рибейты - возмещение части затрат на съемки фильмов - в правительство РФ в первой декаде сентября. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов сообщил ТАСС, что в 2019 году из бюджета будет выделено 70 млн рублей на эти цели.

"В настоящее время проект постановления правительства Российской Федерации "О государственной поддержке организаций кинематографии, оказывающих услуги (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации " согласован с заинтересованными органами исполнительной власти и направлен на согласование в Минюст России. После получения согласования Минэкономразвития России внесет проект распоряжения в правительство Российской Федерации в первой декаде сентября с. г.", - сообщили в пресс-службе.

В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии сообщил, что готов рассмотреть вопрос внедрения в России правил рибейта. Он отметил, что необходимо просчитать вопрос дохода бюджета от внедрения такой системы.