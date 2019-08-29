Медведев поручил ФАС с Минздравом доработать доклад о состоянии конкуренции

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с Минздравом доработать доклад "О состоянии конкуренции в РФ" в сфере здравоохранения.

"Игорь Юрьевич [глава ФАС Игорь Артемьев], с учетом позиции Минздрава я просил бы вас тогда совместно поработать, потом мне доложить уже окончательные предложения, или если вы не сойдетесь в чем-то, тогда уже просто отдельно позиции по вашим подходам", - сказал он после презентации доклада ФАС и ответного выступления министра здравоохранения Вероники Скворцовой, попросив зафиксировать данный момент в протокольном решении.

"Доклад, который представила ФАС, внимательно был проанализирован Минздравом, и в мае месяце мы представили замечания к проекту доклада в связи с тем, что доклад не учел большое количество нормативных актов, выпущенных Минздравом", - заявила министр.

Ни одно замечание, по словам Скворцовой, не было учтено. В результате в июне было отправлено повторное письмо с просьбой провести согласительное совещание и зафиксировать особую позицию министерства, в частности, по развитию фармацевтического рынка и по электронной системе сопоставления цен.

Однако разногласия устранены не были, в связи с чем министр просила Медведева дать поручение совместно доработать доклад ФАС, проведя при необходимости согласительную встречу на площадке вице-премьера.