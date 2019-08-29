Прототип локомотива на аккумуляторах "Лиотех" представили на салоне PRO//Движение.Экспо

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прототип гибридного локомотива на аккумуляторах "Лиотех" впервые представлен на проходящем в Щербинке Международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо, сообщили в четверг в пресс-службе Группы "Роснано". Локомотив компании "Трансмашхолдинг" разработан в партнерстве с группой компаний Ctrl2GO, в двигателе используются литий-ионные аккумуляторы портфельной компании "Роснано" "Лиотех-Инновации" и дизель-генератор.

Маневровый двухосный гибридный локомотив предназначен для работы на пассажирских вокзалах крупных городов и в курортных зонах, наиболее чувствительных с экологической точки зрения. По сравнению с традиционными тепловозами он демонстрирует существенное сокращение выхлопов, радикальное снижение шума и позволяет снизить воздействие тягового парка на окружающую среду.

Использование гибридного привода на локомотивах позволит существенно уменьшить расходы в течение жизненного цикла. Дизель-генератор (мощность 200 кВт) и литий-ионная батарея (мощность 240 кВт) могут работать как раздельно, так и совместно. Гибридная силовая установка, которая используется в конструкции, управляется интеллектуальной системой, обеспечивающей оптимальный энергобаланс между источниками энергии.

Концепт создан для апробации технических разработок, на базе которых предполагается создать новое семейство локомотивов с гибридной силовой установкой и литий-ионными аккумуляторными батареями "Лиотех". Соглашение о создании таких локомотивов в начале лета подписали АО "Роснано", ОАО "Российские железные дороги" и АО "Трансмашхолдинг". Документ предусматривает возможность поставки РЖД 131 локомотива в течение шести лет после приемки первой машины.

О компаниях

Общество с ограниченной ответственностью "Лиотех-Инновации" (ООО "Лиотех-Инновации") - дочернее предприятие АО "Роснано". Компания является единственным в России промышленным производителем литий-ионных аккумуляторов.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.