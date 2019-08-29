Авторы "Яндекс.Дзена" смогут регистрироваться в сервисе в качестве самозанятых

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Авторы "Яндекс.Дзена" (рекомендательная лента контента и платформа для блогеров) получили возможность регистрироваться на платформе в качестве самозанятых и самостоятельно контролировать отчисления в пользу страховых фондов. Об этом говорится в сообщении "Яндекса".

В рамках пилота по специальному налоговому режиму, который проходит в России с 2019 года, "Яндекс.Дзен" вводит возможность для пользователей сервиса оформляться как самозанятые авторы и, таким образом, отчислять 6% от суммы дохода через мобильное приложение "Мой налог". При этом, как отметили в компании, у авторов останется выбор: либо работать по-прежнему, когда "Яндекс.Дзен" вычитает из заработка пользователя налоговые отчисления и отчисления на ОМС и в ПФР, либо стать самозанятыми, пройдя простую процедуру в личном кабинете сервиса.

"Многие наши авторы ведут блоги профессионально, зарабатывают этим. Естественно, они хотят свободно распоряжаться заработанным, в том числе, например, контролировать отчисления в ПФР или на ОМС. Новый налоговый режим дает им такую возможность: "Яндекс.Дзен" не платит эти отчисления сам, а отдает автору заработок целиком", - рассказал директор компании по работе с партнерами Александр Соболь.

Ежемесячная аудитория "Яндекс.Дзена" в июле составила 50 млн человек, число активных авторов - 22 тыс.

Об эксперименте

В России с 2019 года в четырех регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - действует специальный налоговый режим для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, могут зарегистрироваться в качестве налогоплательщиков и через мобильное приложение "Мой налог" отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. С 2020 года все российские регионы получат право вводить на своей территории налог для самозанятых.

Федеральная налоговая служба РФ сообщала ранее, что к цифровой экосистеме налогового режима подключены 20 организаций, в том числе "Яндекс.Такси", Сбербанк, Альфа-банк, "Ак Барс банк", "Ситимобил", "1C", "Фриланс", ЦИАН и другие.